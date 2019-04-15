انفجار رحم سيدة ووفاة جنينها يتسبب فى إحالة 10 أطباء للمحاكمة

15 أبريل 2019 - 11:07 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 أطباء بمستشفى "بلبيس" المركزي، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهما بالتسبب فى وفاة أم وجنينها.

وذكرت تحقيقات النيابة ورود شكوى من المواطن "عصام عبدالعزيز" يوم 5 مايو الماضي، تفيد بوفاة زوجته "دعاء عطية أحمد سليم" أثناء إجرائها عملية ولادة داخل مستشفى "بلبيس" المركزى.

وتبين أن الزوجة حضرت إلى المستشفى وتمت مناظرتها بواسطة طبيب مقيم بالمستشفى، والذى كان يريد إعطائها فرصة للولادة الطبيعية، إلا أن الحالة تعثرت، وبالاستعانة بنائب مدير المستشفى واستشارى القسم، أوصى بدخولها العمليات، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما لم يقم طبيب العناية بعمل أى إنعاش قلبى رئوى للحالة، رغم عمل سونار سريع ثبت من خلاله أن الطفل توفى والرحم انفجر.

وتبين مسئولية كلًا من الأطباء: "محمد ص م ر س" طبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، و"نجوى إ ع ي" أخصائية بالقسم، و"ريم م أ ال" أخصائية، و"منيرة أ م ح" أخصائية، و"أحمد م أ ال" مساعد أخصائي، و"عادل ح م ال" رئيس القسم، و"سامي ع ح ال" أخصائي تخدير، و"جمال أ ب ب" رئيس قسم الجراحة العامة، و"فريدة ع أ ع" فنية تخدير، و"ناهد م ر م" ممرضة، وتسببوا بإهمالهم وعدم القيام بواجبهم الوظيفى فى تدهور حالة الزوجة، فيما قررت النيابة الإدارية إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.