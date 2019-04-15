اتفاقان جديدان مع البنك الدولي تكشف عنهما وزيرة الاستثمار

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سحر نصر
سحر نصر

متابعات : حنان حمدتو

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وزارة الاستثمار

سحر نصر

اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،  مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، وذلك في ختام اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة.

وناقش الحاضرون الإسراع في دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم أفريقيا بقيمة 57 مليار دولار، على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول أفريقيا، خاصة في تطوير مشروعات الملاحة النهرية لتشجيع حركة التجارة والنقل بين دول القارة.

وتناولت المناقشات التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقالت الوزيرة إن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي وخاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال من خلال الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفي ضوء ما أعلنه البنك الدولي من تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.

وناقش الجانبان، مجالات التعاون في تطوير قطاع ريادة الأعمال وخاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية وأهمية تفعيل التعاون في تبادل الخبرات مع وادي السيليكون لزيادة قدرة الشركات المصرية الناشئة على المنافسة عالميا، وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم قطاع النقل باعتباره من القطاعات ذات الأولوية وفي هذا الإطار، وأكدت الوزيرة على ضرورة النظر إلى هذا القطاع بشكل إستراتيجي من خلال التكامل بين القطاعات الفرعية المختلفة من سكك حديدية وطرق برية وموانئ بحرية ونهرية.

وأكد مختار ديوب، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي على المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، معربا عن تطلع البنك إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي في عدة مجالات هي النقل والتعاون في مجال الطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمي.


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