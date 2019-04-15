"الوزير" يجتمع بقيادات النقل لرفع كفاءة الطرق

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الطرق

اجتمع وزير النقل، المهندس كامل الوزير، مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في مجال صيانة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق.

واستعرض الوزير، المعدلات الخاصة بأعمال الصيانة الجسيمة لرافد جمصة/المنصورة بطول 50 كم، ورفع كفاءة طريق الزعفرانة/ رأس غارب، وحماية وتأمين الطريق من أخطار السيول (مرحلة ثانية) من كم 45 حتى رأس غارب).

ووجه الوزير، بأن تتم تلك الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية، وأن تتم على مدار الساعة، وأن يتم موافاته بتقارير فنية دورية عن تلك المعدلات، لافتًا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين بخصوص مشروعات الطرق والكباري، الأول إنشاء مشروعات جديدة مثل المشروع القومي للطرق ومحاور النيل والكباري الجديدة، والثاني صيانة وتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري الحالية، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات .

واستعرض المهندس كامل الوزير، خطط تطوير نادي مدينة نصر التابع للهيئة العامة للطرق والكباري، حيث وجه بضرورة العمل على تعظيم موارد النادي، وأن يتم تطويره باستمرار، وأن يدار بفكر استثماري للاستفادة من زيادة العوائد المادية لتحسين الخدمة المقدمة للأعضاء وان يكون مصنعا لتخريج ابطال قوميين في مختلف الالعاب التي يتم ممارستها داخله.



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