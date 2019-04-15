"الإدارية" تحيل سائقًا للمحاكمة في واقعة سقوط طفل في بلاعة

15 أبريل 2019 - 10:51 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة سائق بالوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

كما أمرت النيابة بمسائلة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لقرية برطباط تأديبياً وهم كلٍ من اثنين من فنيي تنظيم بالوحدة المحلية لقرية برطباط ومسئول الإسكان بالوحدة المحلية لقرية برطباط ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لقرية برطباط وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي دون غطاء.

وكانت نيابة مغاغة الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية 309 لسنة 2018 بمعرفة محمود عبد الغني – وكيل النيابة بإشراف حمادة صايم – مدير النيابة بناء على الخبر المنشور بموقع التواصل الاجتماعي) (Facebook والمتضمن سقوط طفل بالغ من العمر خمس سنوات بإحدى "البلاعات " بالوحدة المحلية لقرية برطباط والتي ترتب على أثرها وفاة الطفل المذكور.

واستمعت النيابة لوالد الطفل المتوفي والذي شهد بأن أولاده كانوا يلعبون في الشارع وإنه سمع صوت صراخ أحد أطفاله يستغيث وعند نزوله وجد إنهما وقعا داخل خزان صرف صحي -بيارةـ فربع الابن الأول إذ إنه كان متعلقاً بسلك حديد خارج من -البيارة – أما الابن الثاني ذو الخمس سنوات فقد هوى داخلها وتم استخراجه بعد تجمع الأهالي جثة هامدة.

كما استمعت لعدد من الأهالي والذين قرروا مشاهدتهم للودر تابع للوحدة المحلية لقرية برطباط يسير بسرعة على -البيارة - محل الحادث وتم كسر الغطاء الخاص بها رغم التنبيه عليه من أحد الجيران بعدم السير عليها والابتعاد عنها إلا إنه مر عليها وكسرها على الرغم من إنه كان يمكنه تفاديها، وقد قام فريق من التحقيقات برئاسة المستشار عبد الحليم حسن –نائب مدير النيابة وعضوية محمود عبد الغني – وكيل النيابة بمعاينه ـ البيارةـ موقع الحادث برفقة مدير الإدارة الهندسية ومسئول متابعة مياه الشرب والصرف الصحي بالوحدة المحلية بمغاغة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بقيادة اللودر التابع للوحدة المحلية لقرية برطباط برعونة وعدم احتراز مما أدى لكسر غطاء خزان صرف صحي الكائن بشارع الشيخ أحمد بقرية برطباط مما ترتب عليه سقوط أحد الأطفال ووفاته على الفور فضلاً عن عدم إخطاره الوحدة المحلية بكسر الغطاء لكي يتم تدارك الأمر في حينه.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المختصين بالوحدة المحلية لقرية برطباط باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدبير غطاء بديل لخزان الصرف محل الحادث أو إخطار هيئة الصرف لتدبير ذلك الغطاء حتى صب خرسانة اسمنتية لذلك الخزان وذلك بعد وقوع الحادث بأربعة أيام والإهمال في الإشراف والمتابعة عليهم مما ترتب على ذلك ترك خزان الصرف دون غطاء وسقوط الطفل الضحية فيه حتى لقى حتفه.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وبالعرض على المستشار ناصر إبراهيم – رئيس لجنة التأديب أمر بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة، ومسائلة باقي المتهمين تأديبياً.



