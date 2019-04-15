الفريق المصري يحصد الذهب والفضة والبرونز في معرض جنيف للاختراعات 2019

15 أبريل 2019 - 10:43 ص

حصد الوفد المصري المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 في دورته السابعة والأربعين والتي اُختتمت فعالياته أمس علي 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية، وبهذه المناسبة أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر، وأشار الوزير أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، حيث يشاركون في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وقد أسفرت المشاركة عن فوز 11 مبتكر من الفريق المصري بعدد 13 ابتكار لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار وتأتي هذه النتائج متوافقة تماماً مع توقعات رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر والذي صرح في وقت سابق عند إعلان أسماء الفريق الذى سيمثل مصر فى المعرض هذا العام قائلاً: "إنه متفائل هذا العام أشد التفاؤل نتيجة للخبرة الكبيرة التي أصبح يتمتع بها الوفد المصري والمخترعون المصريون"، وأضاف أن الأكاديمية قد اختارت ودعمت المخترعين المصريين من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة ليصل إجمالي الدعم إلي ما يقرب من 300,000 جنيه مصري، واوضح صقر ان دعم الأكاديمية للابتكار والمبتكرين غير مسبوق هذه الايام حيث تنوعت البرامج وتضاعف الدعم، حيث تقوم الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقاً لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 على اطلاق برامج ومبادرات وآليات جديدة لدعم المبتكرين ومضاعفة الدعم، وأشاد صقر بالتعاون الرائع والدعم الذي تقدمة جمعية الصداقة السويسرية المصرية برئاسة الدكتور فرج موسى وهو تعاون مثمر ومستمر وتقدم سيادته بالشكر للدكتور محمود عابدين، المستشار بالغرفة التجارية السويسرية علي تعاونه مع للفريق المصري.

وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والواردة من المشرف علي البعثة المصرية أنه قد فاز بالميدالية الذهبية الدكتور عمرو هلال عن ابتكاره غذاء مبتكر معزز بالفيتامينات والمعادن، والدكتور محمود جلال عن عرض تقنيات مبتكرة لمقاومة الآفات الزراعية، والمبتكر محمود صالح شركة Medusa عن ابتكار برنامج للتحليل الوراثي الخلوي للكروموسومات وهو أحد المشاركين من محور دعم الشركات الناشئة بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 ومن المحتضنين بالبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وحصد الفضة احمد الشامي عن ابتكاره تعزيز كفاءة التبريد لمحركات الديزل الثقيلة باستخدام جزيئات النانو، وباهي أحمد عن ابتكاره روبوت إعادة تأهيل الهيكل الخارجي لليد، وهشام نصار عن ابتكاره وحدة التعقيم والفرم المتكاملة للنفايات الطبية باستخدام الأوزون والبلازما، وسالم نبيل عن ابتكاره نظام التوجيه الذكي في المركبات، وابانوب جمال عن ابتكاره جهاز لاستخلاص المادة الفعالة من النبات في خطوة واحدة، وايهاب عادل عن ابتكار نظام تأمين باستخدام طائرة تأمين، والدكتور محمود جلال عن ابتكاره إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح نبات التين، والدكتور عمرو هلال عن ابتكاره مستخلصات نخالة الأرز، وحصلا علي الميدالية البرونزية فدوى الشناوي عن ابتكارها اسورة للكشف عن وظيفة القلب والدكتور الأحمدي حمد عن ابتكاره قرنية اصطناعية.

كما حصل الفريق المصري علي 4 ميداليات ذهبية وكأس التميز من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، كما قدمت جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) للفريق المصري دروع وشهادات تقدير، وحصل أيضاً محمود صالح علي ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.

وقدم الفريق المصري درع أكاديمية البحث العلمي وشهادتين تقدير لجامعة الملك عبد العزيز السعودية ودرع لدولة كوريا، كما قدمت الصداقة السويسرية المصرية درع و4 شهادات وميداليات إلي الفيدرالية الفرنسية، وأكد البيان أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الأكاديمية سيكرمان الفائزين عقب عودتهم إن شاء الله.



