"الأرصاد": احترسوا الشتاء لم ينتهِ بعد

15 أبريل 2019 - 10:37 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الإثنين، من عدم انتهاء فصل الشتاء حتى الآن.

وقالت في بيانها إن مصر تتعرض لانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

وقالت "إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد".



