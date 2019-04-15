"صلاح" على رأس التشكيلة المثالية للبريميرليج

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هندرسون

تواجد اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي "البريميرليج" للجولة 34 من عمر المسابقة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC " إن فريق ليفربول سيطر على التشكيلة المثالية للجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتواجد 4 لاعبين وهم محمد صلاح، وجوردان هندرسون، وفيرجيل فان ديك، بجانب الحارس البرازيلى أليسون.

وتغلب ليفربول على تشيلسي بهدفين سجلهما ساديو ماني ومحمد صلاح فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "أنفيلد".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 19 هدفًا، ليتقاسم صدارة هدافى "البريميرليج" مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 85 نقطة فى الصدارة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذى لعب مباراة أقل، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 66 نقطة فى المركز الرابع.



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