إلهان: تعرضت للتهديد بالقتل بسبب الرئيس الأمريكي

15 أبريل 2019 - 10:37 ص

أكدت إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي المسلمة، إنها تلقت عددًا كبيرًا من تهديدات بالقتل، بعد تغريدة ضدها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت فى تصريحات صحفية لها اليوم أنها تعرضت لعدد متزايد من التهديدات المباشرة لحياتي منذ تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية.

وتابعت أن جرائم العنف وغيرها من أعمال الكراهية من جانب المتطرفين اليمينيين والقوميين البيض في ازدياد بهذا البلد وفي جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنهم لم يعد بإمكانهم تجاهل التشجيع الذي يتلقاه هؤلاء من جانب من يشغلون المنصب الأعلى في البلاد.

و كان قد نشر دونالد ترامب تغريدة الجمعة الماضية، عبارة عن مقطع فيديو تظهر فيه إلهان عمر، وهي تلقى كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق.

وعّقب على الفيديو، قائلا: لن ننسى أبدا! ، وأظهر الرئيس الأمريكي النائبة الديمقراطية في ذلك المقطع وكأنها تستهين بتلك الهجمات.