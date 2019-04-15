  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:48 م
بحث متقدم
المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

صلاح

"صلاح" على رأس التشكيلة المثالية للبريميرليج

من الفيديو

لن تصدق.. هذا ما كان يفعله مؤسس "ويكليكس" داخل السفارة

علاء مبارك

"علاء مبارك" يطالب متابعيه بـ"الدعاء".. لهذا السبب

صدام

عزف نشيد "صدام" في جامعة عراقية

إيلي كوهين

إسرائيل تستعيد رفات أشهر جواسيسها في سوريا

معتصمون

20 مدرعة.. محاولة لفض اعتصامات السودانيين بالقوة

وزير الأوقاف

الأوقاف عن التعيينات الوهمية: "ملناش علاقة"

وزير المالية

المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

إسرائيل تستعيد رفات أشهر جواسيسها في سوريا

الحياة السياسية

إيلي كوهين
إيلي كوهين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله جنوبي سوريا

#

السفير الأمريكي بإسرائيل يكشف موعد إعلان «صفقة القرن»

#

«ترامب»: نقدم لإسرائيل 4.5 مليار سنويًا

#

روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

إسرائيل

سوريا

الإعدام

إيلى كوهين

رفاة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تقارير سورية، تفيد بأن الوفد الروسي الذي زار سوريا مؤخرًا، غادر وهو يحمل تابوتًا يضم رفات الجاسوس الإسرائيلي، "إيلي كوهين".

وكان الجاسوس الإسرائيلي " إيلي كوهين" أُعدم في دمشق سنة 1965، حيث أعدم شنقًا بتهمة التجسس في سوريا بعد أن نجح في اختراق أعلى مستويات النظام السوري.

واعتبرت المعلومات التي حصل عليها كوهين مهمة جدا في احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية في حرب 1967.

ولم تنف أي مؤسسة في إسرائيل، بشكل رسمي، ما ورد بشأن نقل رفات الجاسوس، حيث قال مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، يارون أفراهام، إن النشر بشأن القضية لم يعد ممنوعا في الوقت الحالي.

بينما أوضح جهاز الموساد الإسرائيلي الخميس الماضي أنه تمكن  في وقت سابق من استعادة ساعة جاسوس إسرائيلي أعدم في سوريا عام 1965.

يذكر أن سوريا لم تستجب لطلبات إسرائيلية على مر السنين بإعادة رفات كوهين.

وكان الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف في  2004 قد وجه نداء إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبر موفدين فرنسيين وألمان ومن الأمم المتحدة.

بينما أفاد البيان الذي صدر الخميس الماضي عن رئيس الموساد يوسي كوهين قوله :"هذا العام وفي ختام عملية، نجحنا في أن نحدد مكان الساعة التي كان إيلي كوهين يضعها في سوريا حتى يوم القبض عليه، وإعادتها إلى إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل كانت قد استعادت مؤخرا رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، التي كانت موجودة في مقبرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق لأكثر من ثلاثة عقود، بعدما فقد في معركة "السلطان يعقوب" في مطلع ثمانينات القرن الماضي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» حريق هائل داخل شقة سكنية في الصف
» اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"
» الأهلي وبيراميدز بحضور 5 آلاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة
» "الكهرباء" تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف
» أمطار على الوجه البحري.. حالة طقس الغد
» تعرف علي المصري المتهم بالاحتيال على بيل جيتس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول