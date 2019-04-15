  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
المغامسي

فتوى مثيرة للمغامسي: تارك الصلاة ممنوع من الزواج

اختفاء

اختفاء طيار سوداني عقب اعتراضه على هذا الأمر

صلاح

"صلاح" على رأس التشكيلة المثالية للبريميرليج

من الفيديو

لن تصدق.. هذا ما كان يفعله مؤسس "ويكليكس" داخل السفارة

علاء مبارك

"علاء مبارك" يطالب متابعيه بـ"الدعاء".. لهذا السبب

صدام

عزف نشيد "صدام" في جامعة عراقية

إيلي كوهين

إسرائيل تستعيد رفات أشهر جواسيسها في سوريا

معتصمون

20 مدرعة.. محاولة لفض اعتصامات السودانيين بالقوة

وزير الأوقاف

الأوقاف عن التعيينات الوهمية: "ملناش علاقة"

وزير المالية

المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

"الإفتاء": شرط واحد لرد منقولات الزوجة عند الخلع

دين ودنيا

الافتاء
الافتاء

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

البورصة تربح 800 مليون جنيه

#

"الإفتاء": "ختان الاناث" محرم شرعا

#

انخفاض الدولار الجمركي 27 قرشًا

#

الإفتاء توضح الحكمة من وضع "طوبة" تحت رأس المتوفي بقبره

دار الافتاء

الخلع

ردت  دار الإفتاء  على سؤال ورد اليها عن "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟".

وجاء الجواب خلال صفحة الدار على موقع "فيس بوك": "الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".

وأضافت الدار أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. محاكمة سعد الصغير بالتهرب من الضرائب
» مرعب.. لحظة ملامسة صاعقة برقية لبرج خليفة
» بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري
» حملات مرورية على الطرق السريعة
» حريق هائل داخل شقة سكنية في الصف
» اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"
» الأهلي وبيراميدز بحضور 5 آلاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة
» "الكهرباء" تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف
» أمطار على الوجه البحري.. حالة طقس الغد
» تعرف علي المصري المتهم بالاحتيال على بيل جيتس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول