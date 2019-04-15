"الإفتاء": شرط واحد لرد منقولات الزوجة عند الخلع

15 أبريل 2019 - 10:29 ص

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد اليها عن "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟".

وجاء الجواب خلال صفحة الدار على موقع "فيس بوك": "الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".

وأضافت الدار أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.



