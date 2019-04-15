» اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"

15 أبريل 2019 - 10:28 ص

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم، نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

وكانت المحكمة في 20 سبتمبر الماضي، قررت قبول تظلم نجلي مبارك علاء وجمال وآخرين على قرار حبسهم بالقضية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه .

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص .



