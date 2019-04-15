"واشنطن بوست" تكشف خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط

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بوست

خطة السلام

الامريكا

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي "ترامب" والمعروفة إعلاميا بـ"حل الدولتين"، والتي تتضمن مقترحات لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين، وفقًا للرواية الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن الخطة الأمريكية والتي طال انتظارها، واستغرقت أكثر من عامين من الجهود التي بذلها مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، في أبعد تقدير بداية الصيف.

 وأضافت أن الإيحاءات التي يقدمها مسؤولون أمريكيون بما فيهم كوشنر، تشير إلى أن الخطة تلغي إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كما كان يجري عليه التفاوض في العقدين الماضيين.

ولفتت إلى أن تفاصيل الصفقة مازالت محاطة بالسرية التامة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها بعد انتهاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الخطة الأمريكية التي أعدتها إدارة ترامب، ستتتضمن مقترحات لتحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين من خلال ضخ استثمارات، إلا أنها ستمنع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب "إسرائيل، وتمحورت حول الأمن الإسرائيلي.



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