20 مدرعة.. محاولة لفض اعتصامات السودانيين بالقوة

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فض الاعتصام

القوة

القيادة العامة

المهنيين

قال تجمع المهنيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، إن هناك محاولات لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

ودعا التجمع، السودانيين إلى الانضمام للمعتصمين، حيث قامت قوة عسكرية من الجيش السوداني تتكون من أكثر عشرين سيارة عسكرية ومدرعة، بإزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون بشارع الجامعة لحمايتهم من أي هجوم في مقر اعتصام وزارة الدفاع بالعاصمة السودانية.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن شهود عيان أكدوا أن عشرات الجنود بدأوا في إزالة الحواجز الإسمنتية والحجارة، وطلبوا من لجان التفتيش التراجع، لكن المعتصمين رفضوا الأمر، ووقفوا أمام القوة العسكرية مشكلين حزام أمان.

ويواصل المعتصمون الهتافات، "حرية، سلام، وعدالة.. الثورة خيار الشعب".

يذكر أن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي كان قد طالب في مؤتمر صحفي بإزالة هذه المتاريس لتطبيع الحياة، مؤكدا أن الجيش لن يفض الاعتصام بالقوة بل سيعمل علي حماية المعتصمين.

وكان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني قد بدأ منذ نحو عشرة أيام، حتى بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير.



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