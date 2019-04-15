الإبراشي: "اللي بيقول عليه الرئيس لازم يتعمل"

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وجه الإعلامي وائل الإبراشي، رسالة خاصة للشعب المصري بمناسبة حملات الكشف المبكر عن السمنة وسرطان الثدي التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا . 

وقال "الإبراشي" ، خلال برنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"، يجب أن نتعامل مع تلك الحملات بشكل من الجدية حتي نحمي أنفسنا من الأمراض منذ البداية .

 وأضاف: "بقول للمواطنين صحتك هي أعز ما تملك ، إحنا بنخاف نكشف عشان منعرفش ان عندنا المرض ، السمنة ليست الوزن الزائد فقط ولكنها تؤدي الي مشاكل صحية اخري ، عاوزين المجتمع ينتج عشان نتقدم للأمام. 

و تابع ، قائلا :" الرئيس بيطالب المصريين بالحفاظ علي صحتهم من خلال تلك الحملات و اللي بيقول عليه الرئيس لازم يتعمل عشان صحتنا أغلي حاجة عندنا". 

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