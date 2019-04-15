«المقاصة» يبحث عن عودة قطار الانتصارات

محمد عبد الحارس
يستضيف مصر المقاصة نظيره بتروجت فى الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.
من جانبه حفز طلعت يوسف مدرب المقاصة لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لضمان إنهاء الموسم بالمربع الذهبى.
فيما يتمسك محمد عودة مدرب بتروجت بتحقيق الفوز لتنفيذ خطة الهروب من شبح الهبوط بعد الانتفاضة التى حققها الفريق البترولى فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة.
ويحتل المقاصة المركز السادس برصيد 40 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.
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