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"المالية" تستضيف معرض التراث المصري والحرف اليدوية لأهالي المدن الحدودية

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ختام فعاليات معرض التراث المصرى والحرف اليدوية بأبراج وزارة المالية

المالية

المدن الحدودية

التراث المصرى

افتتحت وزارة المالية أمس فعاليات معرض التراث المصري والحرف اليدوية لأهالي المدن الحدودية داخل أبراج وزارة المالية بحضور كل من عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وداليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وطارق عوض مدير عام إدارة العلاقات العامة بوزارة المالية، وسوف تستمر أعمال هذا المعرض حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019.

ومن جانبه أكد عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل أن وزارة المالية حريصة على إقامة معارض لأسر المدن الحدودية من أجل تحفيزهم وتشجعيهم على مواصلة  إبداعهم وإتقانهم في أعمالهم الفريدة وأيضًا بهدف الترويج لمنتجاتهم ومساعدتهم في بيعها وتسويقها بكافة الوسائل الممكنة.

وأشار رئيس قطاع التمويل إلى أهمية خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه المشروعات حيث تلعب المشروعات الصغيرة الدور الريادي المطلوب منها في تعظيم دور الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس قطاع التمويل أن  قيام المعرض بصفة مستمرة داخل وزارة المالية يدل على نجاح سلسة المعارض السابقة، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد مشاركة مميزة من جانب أبناء المحافظات الحدودية بمنتجات جديدة لم تشارك في المعارض السابقة.

في السياق ذاته قالت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية أن إقامة المعرض واستضافته تمت من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وأكدت رئيس وحدة تكافؤ الفرص على ضرورة خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتهم التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم وذلك من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي تلك المدن بما يسهم في ضمان تسويق تلك المنتجات، مشيرة الى أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية تتواصل مع العاملين بالجهات والمصالح التابعة للوزارة للمشاركة بشراء المنتجات من المعرض.

جدير بالذكر أن المدن الحدودية المشاركة في المعرض هي (شمال سيناء، حلايب وشلاتين، أسوان، سوهاج، جنوب سيناء، سيوة، القاهرة، الاسكندرية).

 

 



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