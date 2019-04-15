» أمطار على الوجه البحرى ..حالة طقس الغد

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هيئة الارصاد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع ان يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف شمالا، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أنه ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية.

أما عن حركة الرياح، فهي نشطة على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يلي بيان بدرجات حرارة المناطق غدا الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية: 21:13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: 14:20

الوجه البحرى والقاهرة: 14:24

جنوب سيناء والغردقة: 19:29

شمال الصعيد: 13:27

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: 17:37


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