  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
وزير الأوقاف

الأوقاف عن التعيينات الوهمية :" ملناش علاقة "

وزير المالية

المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن «سعد لمجرد»

تطور جديد.. في اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

أصالة

نقابة الفنانين السوريين تتبرأ من أصالة .. لهذا السبب

مختار نوح

نوح للإخوان:" فاكرين ولّا نقول كمان"

صلاح يحتفل بالهدف

كم بلغت سرعة صاروخية "صلاح في شباك تشيلسي

محمد نجيب والملك عبد العزيز

فيديو نادر.. محمد نجيب في زيارة مؤسس السعودية

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

كواليس جديدة بشأن المادة 140 بالدستور

كامل الوزير

قرار جديد لـ"الوزير" خلال زيارة مفاجئة لمحطة مصر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

الكهرباء تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف

آخر الأخبار

الكهرباء
الكهرباء

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الحكومة: فرض عقوبة على تعليق «زينة رمضان»

#

اليوم.. صرف معاشات مارس من مكاتب التأمينات

#

شاكر: فى هذا الموعد تنخفض أسعار فواتير الكهرباء

#

البترول: إنتاج الغاز يصل لـ8 مليارات متر مكعب خلال 2019

الكهرباء

الغاز الطبيعي

الصيف

قدرت وزارة الكهرباء احتياجاتها من الغاز الطبيعي للمحطات خلال أشهر الصيف بنحو 4.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، بالإضافة للكميات المتفق عليها مع هيئة البترول، لتلبية متطلبات السوق المحلي من الطاقة الكهربائية.

 وقال مصدر بشركة “إيجاس” لصحيفة البورصة، إن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بدأ في الارتفاع تدريجيًا حيث بلغ نحو 3.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا حاليًا مع زيادة درجات حرارة الطقس، مقارنة بـ 3.3 مليار قدم خلال الشهر الماضي، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى وبيراميدز بحضور 5 ألاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة
» الكهرباء تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف
» أمطار على الوجه البحرى ..حالة طقس الغد
» تعرف علي المصري المتهم بالاحتيال على بيل جيتس
» أحمد سعد يثير الجدل بأغنية جديدة بعد انفصاله عن سمية الخشاب
» أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته
» تراجع درجات حرارة اليوم
» سمية الخشاب تكشف السر وراء عدم حذف صورها مع أحمد سعد
» أنغام تهاجم أصالة وتقلل من شأنها بطريقة ذكية
» فنان لا يٌصدق يعترف: بحب أغاني "حمو بيكا" لأنه صادق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول