» الكهرباء تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف

15 أبريل 2019 - 09:54 ص

قدرت وزارة الكهرباء احتياجاتها من الغاز الطبيعي للمحطات خلال أشهر الصيف بنحو 4.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، بالإضافة للكميات المتفق عليها مع هيئة البترول، لتلبية متطلبات السوق المحلي من الطاقة الكهربائية.

وقال مصدر بشركة “إيجاس” لصحيفة البورصة، إن استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بدأ في الارتفاع تدريجيًا حيث بلغ نحو 3.4 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا حاليًا مع زيادة درجات حرارة الطقس، مقارنة بـ 3.3 مليار قدم خلال الشهر الماضي، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي.