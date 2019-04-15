وزير الطاقة الإسرائيلي: تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن الغاز

15 أبريل 2019 - 09:49 ص

توقع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن تجرى تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، مضيفًا أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين في القطاع، وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد 1.8 مليار دولار تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل بعد توقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات على الخط بسيناء.

وقال شتاينتز لرويترز “أعتقد أن ثمة تفاهمًا نهائيًا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح”.



