نقابة الفنانين السوريين تتبرأ من أصالة .. لهذا السبب

15 أبريل 2019 - 09:48 ص

قال زهير رمضان مدير نقابة الفنانين السوريين إن الفنانة السورية " أصالة نصري" ليست عضوة في نقابة الفنانين السوريين.

وأكد رمضان أن أصالة غير مسجلة في النقابة أساسا، وكانت تمارس عملها الفني عبر إذن عمل، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين الذين يمارسون المهنة بأذونات عمل دون انتسابهم للنقابة.

وأضاف أن كل فنان سوري غير مسجل في جدول الأعضاء في نقابة الفنانين ليس فنانا سوريا، منوها أن الفنان السوري هو العضو المسجل في نقابة الفنانين.

وجاءت تصريحات مدير نقابة الفنانين السوريين، ردا على سؤال مذيع برنامج "حلقة خاصة" المذاع على إذاعة "نينار إف إم"، حول إمكانية السماح لـ "أصالة" في حال قررت تسوية أوضاعها والعودة إلى دمشق للغناء هناك، حيث أوضح رمضان أن موضوع التسوية، وعودة أصالة نصري إلى البلد، هذا القرار مو عندي، ولكن كل فنان غير مسجل في نقابة الفنانين ليس فنانا وفقا لأحكام القانون".

وتابع قائلا : الفنان هو العضو في نقابة الفنانين والمسجل في قيود الأعضاء، استنادا لأحكام القانون 13 لعام 1990، وخارج هذا الكلام هذا ما اسمه فنان، وبس وفهمك كفاية، وفهم المشاهدين كفاية".