"الأوقاف" تشكل لجنتين طارئتين لرمضان وعيد الفطر

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أمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتشكيل  لجنة ثلاثية تكون في حالة انعقاد دائم، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعضوية الدكتور سيد عبد الباري، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، للإعداد لكل ما يتصل بشئون شهر رمضان الكريم.

وأضاف مرسوم صدر من قبل الوزير، أن هناك  لجنة أخرى جارٍ تشكيلها  تأخذ تكليفاتها منه مباشرة، بتقديم تقرير يومي ابتداء من اليوم عن الإعداد لرمضان حتى بداية الشهر الكريم، وكذلك تقديم تقرير أداء يومي طوال الشهر الفضيل، وحتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك.

كما  أن الهدف من هذه اللجان، إعداد المساجد «مبنى ومعنى» لاستقبال الشهر الفضيل، مع تحويل المساجد طوال الشهر الكريم إلى واحة دعوية وسطية سمحة تنطق بسماحة الإسلام ويسره دون إفراط أو تفريط، مع تفعيل دور لجان البر على مستوى الجمهورية في شهر الخير، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأولى بالرعاية.


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