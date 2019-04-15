المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

15 أبريل 2019 - 09:41 ص

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر وقعت اتفاقًا مع يوروكلير، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، مما سيسمح لحائزي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد،على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.

وأضاف أن مصر تأمل في إعلان إصدار دين سيادي جديد بنهاية سبتمبر، كما تأمل بحلول أكتوبر المقبل أن نبدأ في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير، وبحسب معيط تدرس الحكومة إصدار سندات خضراء وساموراي وباندا وصكوك وسندات لتمويل البنية التحتية، كما تخطط لبيع حصص في 5 أو 6 شركات مملوكة للدولة على الأقل بنهاية يونيو 2020، بحسب رويترز.

ومن جانبها قالت مؤسسة رينيسانس كابيتال، إن حجم إصدارات الديون من 3 دول إفريقية، هي مصر وغانا وبنين، بلغ 7.6 مليار دولار في 2019، متوقعة المزيد من دول مثل جنوب أفريقيا وكينيا وأنجولا ونيجيريا ومصر مجددًا خلال العام، ليصل إجمالي الإصدارات لـ17.6 مليار دولار العام الجاري، مقارنة بالإصدارات القياسية في 2018 عند27.1 مليار دولار.

بينما يرى معهد “بروكينجز” أنه لا يجب القلق من حجم الديون وأنه لا يوجد أزمة ديون سيادية وشيكة في أفريقيا، متوقعًا تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأفريقي إلى 47% بحلول 2023.