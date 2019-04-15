بـ3500 عضو.. "السياحيين" تنتظر اكتمال جمعيتها العمومية

15 أبريل 2019 - 09:41 ص

أكد حسن النحلة المرشح لمنصب نقيب المرشدين السياحيين: إن لجان الانتخابات وعددها 15 لجنة ستفتح أبوابها في التاسعة صباح اليوم وحتى السابعة مساء، على مستوى محافظات مصر الساحلية وتجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائي.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أن النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة 3500 عضو، وأن لم يكتمل النصاب اليوم سيتم إعادة الانتخابات مشيرا الى أن انتخابات اليوم ستشهد إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن المرشح لمنصب نقيب المرشدين السياحيين يجب أن يكون حسن السمعة وبطاقة الرقم له أن يكون مسجلا بها مرشد سياحى، ويجدد عضوية النقابة عن العام السابق.

وأكد أن كافة المشكلات الخاصة بالمرشدين السياحيين انتهت بعودة الحركة السياحية، موضحا أنه فور الانتهاء من الانتخابات سيتم حصر الكشوف وفرز الأصوات وإعلان الفائز بمنصب النقيب في حالة اكتمال النصاب القانون لأعضاء الجمعية العمومية.



