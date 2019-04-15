فيديو نادر.. محمد نجيب في زيارة مؤسس السعودية

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محمد نجيب

نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مقطع فيديو نادرا يوثق استقبال الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود للرئيس المصري الراحل محمد نجيب في مدينة الطائف عام 1953 في قصر الضيافة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يعود إلى شهر ذي الحجة من عام 1372هـ ، 1953م ، الموكب الملكي وهو يدخل إلى قصر الضيافة، بالإضافة إلى ظهور الأمير فيصل بن عبد العزيز في استقبال الرئيس محمد نجيب .

كما وثق الفيديو تحية قادة البلدين واجتماع بين الملك المؤسس والرئيس محمد نجيب ، وعدد من المسئولين بالمملكة وقادة ثورة يوليو. 

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