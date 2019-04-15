بطرس غالي: صندوق النقد أحدث نتائج إيجابية على حساب الطبقات الفقيرة

15 أبريل 2019 - 09:36 ص

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن برنامج صندوق النقد لمصر أحدث نتائج إيجابية كبيرة ولكن على حساب الطبقات الفقيرة، وبالتالي فلابد أن يكون التعامل مع الصندوق من وجهة مصرية ولا يمكن أخذ الوصفة والروشتة كما هي لضمان عدم معاناة الفقراء، والصندوق ليس مهمته التحقق من مراعاة الفقراء وإنما إعادة التوازنات المالية للدول التي بها اختلال.

وأَضاف في حوار لصحيفة البورصة على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولي، أن أغلب الحكومات التي تكاد تغرق تلجأ للاقتراض من الصندوق ووقتها الصندوق يوصي تلك الدول ببعض الإجراءات والدول لها الحق في الموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على الانضباط والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية دون الحاجة لقرض آخر من الصندوق، ولا يعتقد "غالي" أن هناك تخفيضًا قادمًا في سعر الجنيه مقابل الدولار ولا يوجد أي احتياج أن يتحرك ويتوقع تثبيته.



