» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة

15 أبريل 2019 - 09:35 ص

يلتقي في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين فريق ريال مدريد الاسباني مع نظيره لجانيس علي ملعب الأخير "دي بوتاركي" ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط الألماني توني كروس في مباراة اليوم بعدما غاب عن المشاركة في تدريبات أمس بسبب معاناته من آلام بالمعدة، كذلك سيرجيو راموس الذي خضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بتمزق في عضلات الفخذ من الدرجة الأولى.

في حين يقدم الفرنسى كريم بنزيما موسماً رائعاً مع نادى ريال مدريد، حيث يعتلى صدارة هدافى الفريق الملكى برصيد 26 هدفاً فى جميع المسابقات.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن كريم بنزيما يقدم موسمه الأكثر تهديفاً بالرأس، بعدما تمكن من تسجيل 9 أهداف هذا الموسم، متجاوزاً رصيده السابق عند ستة أهداف في الموسم 2013-2014.

وأضاف "كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هو أفضل هداف بالرأس في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الاسباني برصيد 6 أهداف متساوياً مع ستوانى لاعب جيرونا، وكذلك سجل من ضربات رأسية في دوري أبطال أوروبا هدفين، وهدف وحيد فى كأس السوبر الأوروبى، ليرفع رصيده من الأهداف الرأسية إلى 35 هدفاً من انضمامه لصفوف ريال مدريد".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 60 نقطة، وراء برشلونة صاحب الصدارة بفارق 14 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة.