» أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته

15 أبريل 2019 - 09:09 ص

وجه التونسي فرجاني ساسي الشكر إلى جماهير الزمالك بعد حضورها لمباراة الزمالك مع حسنية أغادير ببطولة الكونفدرالية.



وقال "ساسي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "ألف مبروك على التأهل، اللاعبين رجال علطول وشكرا لجمهورنا العظيم سبب الفوز".





وأضاف: "قدر الله و ما شاء فعل على الإصابة وإن شاء الله أرجع قريب ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادى الزمالك والمنتخب .. الحمد لله ومبروك الصعود .. شكرا لدعمكم و اهتمامكم".



وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن غياب ساسي لمدة 6 أسابيع فضلا عن احتياجه لإجراء جراحة عاجلة.

