  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
وزير الأوقاف

الأوقاف عن التعيينات الوهمية :" ملناش علاقة "

وزير المالية

المالية: اتفاق مصري مع أكبر شركة للمعاملات المالية

القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن «سعد لمجرد»

تطور جديد.. في اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

أصالة

نقابة الفنانين السوريين تتبرأ من أصالة .. لهذا السبب

مختار نوح

نوح للإخوان:" فاكرين ولّا نقول كمان"

صلاح يحتفل بالهدف

كم بلغت سرعة صاروخية "صلاح في شباك تشيلسي

محمد نجيب والملك عبد العزيز

فيديو نادر.. محمد نجيب في زيارة مؤسس السعودية

الكاتب الصحفي مصطفى بكري

كواليس جديدة بشأن المادة 140 بالدستور

كامل الوزير

قرار جديد لـ"الوزير" خلال زيارة مفاجئة لمحطة مصر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته

الرياضة

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رسميا .. الاتحاد التونسي يصدم جماهير الزمالك ببيانه عن "ساسي"

#

إسرائيل تواصل مشروعها القمري بعد فشل تجربة "المسبار"

#

تعرف على أول قرار للخطيب بعد فضيحة الخروج أمام صنداونز

#

أول تعليق لـ«فلوكس» على «انفصاله» عن هنا شيحة

فرجاني ساسي

وجه التونسي فرجاني ساسي الشكر إلى جماهير الزمالك بعد حضورها لمباراة الزمالك مع حسنية أغادير ببطولة الكونفدرالية.

وقال "ساسي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "ألف مبروك على التأهل، اللاعبين رجال علطول وشكرا لجمهورنا العظيم سبب الفوز".

وأضاف: "قدر الله و ما شاء فعل على الإصابة وإن شاء الله أرجع قريب ونواصل المشوار بالانتصارات والبطولات مع نادى الزمالك والمنتخب .. الحمد لله ومبروك الصعود  .. شكرا لدعمكم و اهتمامكم".

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن غياب ساسي لمدة 6 أسابيع فضلا عن احتياجه لإجراء جراحة عاجلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى وبيراميدز بحضور 5 ألاف
» الريال ضيفا ثقيلا علي ليجانيس الليلة
» الكهرباء تكشف عن احتياجاتها من الغاز خلال الصيف
» أمطار على الوجه البحرى ..حالة طقس الغد
» تعرف علي المصري المتهم بالاحتيال على بيل جيتس
» أحمد سعد يثير الجدل بأغنية جديدة بعد انفصاله عن سمية الخشاب
» أول تعليق عن فرجاني ساسي بعد الكشف عن حجم إصابته
» تراجع درجات حرارة اليوم
» سمية الخشاب تكشف السر وراء عدم حذف صورها مع أحمد سعد
» أنغام تهاجم أصالة وتقلل من شأنها بطريقة ذكية
» فنان لا يٌصدق يعترف: بحب أغاني "حمو بيكا" لأنه صادق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول