» تراجع درجات حرارة اليوم

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يقدم موقع "المصريون لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الانحاء خلال تعاملات اليوم الاثنيسن 15 إبريل.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 22

طنطا 13 21

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 19

بلطيم 14 20

مطروح 15 21

السلوم 14 22

سيوة 16 20

بورسعيد 15 20

دمياط 14 21

الزقازيق 14 22

الإسماعلية 15 22

السويس 15 20

العريش 14 19

رفح 13 20

رأس سدر 16 22

نخل 11 19

نويبع 14 25

طابا 14 25

كاترين 09 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 29

الفيوم 16 23

بنى سويف 16 23

المنيا 16 23

أسيوط 17 30

سوهاج 18 33

قنا 19 33

الأقصر 19 35

أسوان 20 37

أبوسمبل 21 38

الوادى الجديد 19 34

شلاتين 19 31

أبورماد 18 31

حلايب 20 29

رأس حدربة 20 28


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