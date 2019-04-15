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الدرفلة: أزمة "البليت" تهدد استثمارات بـ50 مليار جنيه

مال وأعمال

الحديد
الحديد

متابعات - أمينة عبد العال

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الحديد

الصناعة

البليت

طالبت مصانع درفلة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالتدخل لوقف تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة، بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من “البليت” و”حديد التسليح”، المقرر تنفيذه اعتبارًا من اليوم الإثنين.

كانت وزارة الصناعة قد أعلنت أمس الأول اعتزامها إصدار قرار بفرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على واردات حديد التسليح والبليت بنسبة 25% و15% على التوالي.

قال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، إن وزارة الصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم على واردات مصر من البليت وحديد التسليح بتوصية من جهاز مكافحة الدعم والإغراق دون الرجوع لاتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة واتحاد الغرف التجارية، ومصانع “الدرفلة” المتضرر من القرار واستمع لطرف واحد فقط.

وذكر الجارحي أن القرار يخدم 4 مصانع فقط، استمع إليهم جهاز مكافحة الدعم وا?غراق دون غيرهم من العاملين بالسوق، وقدموا بيانات خاطئة، ادعوا فيها عدم استيرادهم البليت ولديهم وفرة في الإنتاج على غير الحقيقة.

وشدد على وجود أوراق رسمية لدى مصلحة الجمارك تؤكد أن مصانع الدورة الكاملة تستورد بليت، مؤكدًا أن تلك الشركات تعلم جيدًا أن مصانع الدرفلة لن تستطيع تحمل تبعات هذا القرار.

أضاف الجارحي أن تطبيق القرار يهدد بإغلاق 22 مصنعًا بمتوسط عمالة تقدر بنحو 1500 عامل بالمصنع الواحد وباستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه، تمثل 20% من صناعة حديد التسليح بمصر.

وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق المحلي بين 1000 و1500 جنيه للطن، خاصة مع الخسائر التي تحققها المصانع.

وقال إن الغرفة ستلجأ إلى محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت.

وطالب الجارحي بتشكيل لجنة محايدة من رئاسة الوزراء والجهات الحكومية لدراسة الموقف والاستماع لجميع الأطراف وبشفافية تامة، واتخاذ القرار الذي يخدم الاقتصاد المصري في المقام الأول.

ووفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية تستخدم المصانع المحلية 7.9 مليون طن بليت سنويًا منها 4.5 مليون طن محلية واستيراد نحو 3.5 مليون طن.

وقال عبد الرحمن فوزي، الرئيس السابق لجهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إن مصانع الدرفلة يجب أن تقدم بيانات تثبت عدم ارتفاع واردات “البليت”، للرد على ما قدمته مصانع الدورة الكاملة. التفاصيل .


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