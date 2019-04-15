كلوب يكشف معلومة مثيرة عن هدف صلاح المبهر في تشيلسي

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عبر يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول - عن سعادته بفوز فريقه على منافسه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء.

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حققنا فوزًا مهما على منافس قوي للغاية مثل تشيلسي".

وأضاف: "صلاح سجل هدفًا من الطراز العالمي .. إنه هدف مبهر ورائع على كل الأصعدة ".

وأردف: "أنا أول واحد في العالم علم أن كرة صلاح سوف تسكن الشباك ، ولهذا سبب سأقوله لكم .. ببساطة كنت أقف في أفضل بقعة في الملعب وهذا منحني رؤية ممتازة للهدف".

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