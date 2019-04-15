سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

15 أبريل 2019 - 08:52 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعهاملات اليوم الاثنين 15 إبريل.

وسجل في بنك مصر إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.