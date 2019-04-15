الأوقاف عن التعيينات الوهمية :" ملناش علاقة "

15 أبريل 2019 - 08:11 ص

أكد الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه أثناء أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، تسلل البعض إلي وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس من العاملين بالوزارة، وأدرجوا أسماء وهمية لا علاقة لها بالتعيينات، وقرارات وهمية بالتعيين داخل الوزارة.



وأضاف "طايع"، في مداخلة برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، أنه بعد تولي الدكتور محمد مختار جمعة، حقيبة الأوقاف، اتخذ بعض القرارات ضد من يحصلون من البسطاء على المال لتعيينهم بالوزارة، معقبا :" اللي تم تعيينهم بهذه الطريقة ملناش علاقة بيهم ".



وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على أن الوزير أصدر قرار بمنع ضم المساجد بالعمالة، واضطرت الوزارة الإبقاء على من تعينوا بشكل وهمي ليحصلوا على راتب من ريع الأوقاف، مؤكدًا أنه لا يوجد فصل من الخدمة.



جاء ذلك تعليقًا على بعض الأنباء التي أشارت إلى فصل مجموعة من العاملين بالأوقاف في مدينة 6 أكتوبر بعد فصلها عن محافظة الجيزة، مشددًا على أنه لا يوجد أحد تم تعيينه وفُصل من عمله.

