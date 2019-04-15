» أنغام تهاجم أصالة وتقلل من شأنها بطريقة ذكية

أحمد عادل شعبان
لم تفوت المطربة أنغام توجيه انتقاد مبطن لنظيرتها أصالة بعد الخلافات التي دبت بينهما في أعقاب زواج الأولى من أحمد إبراهيم الذي كان متزوجًا بياسمين عيسى التي تمت بصلة قرابة لأصالة .
وقالت "أنغام" في لقاء مع برنامج "Karaoke Carpool إنها تفضل صوت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صوت أصالة .
وعلى الرغم من الصداقة القوية التي كانت تجمع بين أنغام وأصالة بل وغنائهما سويًا أكثر من مرة إلا أن مقدم البرنامج حين خيرها بين صوتين وهما "شيرين و أصالة" قالت: "صوت شيرين أحلى طبعًا".
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