» أنغام تهاجم أصالة وتقلل من شأنها بطريقة ذكية

15 أبريل 2019 - 07:57 ص

لم تفوت المطربة أنغام توجيه انتقاد مبطن لنظيرتها أصالة بعد الخلافات التي دبت بينهما في أعقاب زواج الأولى من أحمد إبراهيم الذي كان متزوجًا بياسمين عيسى التي تمت بصلة قرابة لأصالة .



وقالت "أنغام" في لقاء مع برنامج "Karaoke Carpool إنها تفضل صوت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صوت أصالة .



وعلى الرغم من الصداقة القوية التي كانت تجمع بين أنغام وأصالة بل وغنائهما سويًا أكثر من مرة إلا أن مقدم البرنامج حين خيرها بين صوتين وهما "شيرين و أصالة" قالت: "صوت شيرين أحلى طبعًا".



