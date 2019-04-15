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فنان لا يٌصدق يعترف: بحب أغاني "حمو بيكا" لأنه صادق

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حمو بيكا
حمو بيكا

أحمد عادل شعبان

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حمو بيكا

أطلق المخرج الكبير يسري نصر الله عددًا من التصريحات الصادمة بخصوص رأيه في أغاني حمو بيكا ومحمد رمضان.

وأشار المخرج الكبير إلى تعاونه مع محمد رمضان في البداية من خلال فيلم "احكي يا شهرزاد"، متابعًا "لا أحد ينكر أنه ممثل متمكن من أدواته وأن من حقه الغناء ومن حقه أن يفعل ما يحلو له".

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، قال "أحب أغاني حمو بيكا وأستمتع بها"، مشيرا أنه يؤمن بالمصداقية وحمو بيكا يغني ما يعرفه، وهو صادق فيما يقدمه ومن حقه أن يغني ما يريد، متابعًا "أرفض اتهامه بإفساد الذوق العام، لأن الذوق الذي يفسده شخص واحد هو ذوق فاسد وهش من الأساس" حسب "مصراوي".

يُذكر أن المخرج الكبير يسري نصر الله يشارك كرئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الـ21".

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