راودها عن نفسه فقالت له "تعالى جوزي مش هنا" وكانت المفاجأة بانتظاره

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حارس عقار

حليمة

تمكن ضباط مباحث الشروق بالقاهرة الجديدة من كشف لغز الاعتداء على حارس عقار وتصويره وإجباره على الإمضاء على إيصالات أمانة.

بدأت القضية ببلاغ تقدم به حارس فيلا يُدعى "رزق" إلى المقدم عمرو الحسيني - رئيس مباحث الشروق - يفيد فيه تعرضه للاعتداء من حارس فيلا تحت الإنشاء وزوجته و 7 آخرين بعد اصطحابه رغمًا عنه إلى مقر الفيلا .

وبينت التحريات صحة البلاغ ، حيث تبين أن المجني عليه تعرف على زوجة الجاني بسبب عملها كطاهية في نفس الفيلا التي يعمل فيها ، وأبلغها بقدرته على التوسط لدى أصحاب الفيلا لنقل زوجها للعمل في مكان أفضل مقابل 3000 جنيه - وهو ضعف الراتب الذي يحصل عليه زوجها.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه طلب من المتهمة رقم هاتفها للتواصل إلا أنها فوجئت به يراودها عن نفسها وقال لها صراحة (أنا عايزك) فاستشاطت غضبا وأبلغت زوجها - المتهم الأول - الذي قام بالاستعانة بـ7 آخرين للمشاركة في الجريمة.

وأقرت المتهمة أنها في يوم الجريمة اتصلت بالمجني عليه وقالت له (جوزي مش هنا.. تعالى) ولما حضر إلى مكان تواجدها فوجيء بزوجها و7 آخرين في انتظاره وقاموا بتقييده بالحبال وضربه وتصويره وإجباره على الإمضاء على إيصالات أمانة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل جميع المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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