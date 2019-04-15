ماذا قال "علاء مبارك" عن فوز الزمالك على حسنية أغادير؟

15 أبريل 2019 - 06:37 ص

هنأ علاء مبارك فريق الزمالك بتأهله إلى الدور قبل النهائي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على فريق "حسنية أغادير" المغربي.



وقال "مبارك" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة ، الف مبروك صعود نادى الزمالك".



وحقق الزمالك فوزا صعبا على حسنية أغادير المغربي بهدف مقابل لا شيء في مباراة شهدت جدلًا تحكيميا كبيرًا بسبب إلغاء هدف صحيح لـ"حسنية أغادير" فضلا عن إلغاء هدف آخر لإبراهيم حسن لاعب الزمالك.



