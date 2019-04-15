» الأهلي يتعاقد مع صفقة مدوية بعد فضيحة الخروج الأفريقي

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الاهلى

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن طلب تقدم به مارتن لاسارتي - المدير الفني للأهلي - يؤكد فيه ضرورة التعاقد مع مساك جيد.

وأشار "زكي" في برنامجه إلى أن مجلس إدارة الأهلي بدأ في التواصل مع النجم أحمد حجازي - مدافع فريق وسيت بروميتش الإنجليزي - من أجل العودة للفريق الموسم المقبل .

وكان "زكي" قال في تصريحات سابقة أن أمير توفيق - مدير التعاقدات بالأهلي - أخبر الكثير من المقربين منه أن صفقة حجازي انتهت في الأهلي.

كما تشير مصادر صحفية إلى أن الأهلي أنهى تعاقده بالفعل مع مدافع الإسماعيلي محمود المتولي تمهيدًا لضمه إلى الأحمر خلال الموسم المقبل.

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