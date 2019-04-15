تفاصيل الاجتماع العاصف لمجلس الأهلي بعد الفضيحة: إغماءات وقرارت عجيبة

15 أبريل 2019 - 05:41 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي عقب الخروج المهين من دوري أبطال أفريقيا.



وقال "زكي" إن محمد الدماطي - عضو مجلس إدارة النادي - أصيب بإغماءة من حزنه على ما حدث للفريق .



وأضاف: "الخطيب طرح في الاجتماع أن إقالة لاسارتي حاليا تعني الاعتراف بفشل المجلس الحالي في اختيار المدرب للمرة الثانية هذا الموسم وبالتالي فإنه لا يحبذ هذا الخيار".



واستدرك: "في حال خسارة الأهلي من بيراميدز فقد تتم إقالة لاسارتي لكن حتى الآن قرار إقالته ليس متفقا عليه".



وأردف: "المجلس اقترح أن يتم إلصاق الهزيمة في دوري أبطال أفريقيا في الحكم ، وكأنه المسؤول عن الخماسية ، والتركيز على فكرة أن يحصل الأهلي على الدوري وهو ما رأينا كثير من الإعلاميين المقربين من المجلس يتحدثون فيه".



