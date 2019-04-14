إحالة وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف للتقاعد

14 أبريل 2019 - 10:10 م

أعلن الفريق ركن شمس الدين كباشي، الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد.



وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري، في بيان تليفزيوني، "إطلاق سراح جميع الضباط المتهمين بالتضامن مع المتظاهرين"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".



وتابع: إن المجلس العسكري الانتقالي يعفي سفيري السودان في واشنطن وجنيف من منصبيهما.









