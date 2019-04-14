» الكشف عن احصائية صادمة بشأن الرجال

قال دكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن أخر الدراسات كشفت أن الرجل المصري أصبح أكثر ثرثرة من النساء.

وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن معظم الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشترك فيها الرجال فقط، يتكلمون فيها عن الطهي، معتبرًا أن أدوار الاجتماعية للرجال تغيرت، فهناك رجال يعملون "طباخين، وفي كوافير".

