» ترامب طلب من نتنياهو الحد من الاستثمارات مع هذه الدولة

14 أبريل 2019 - 10:50 م

كشفت قناة إسرائيلية، مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، الحد من الاستثمارات الصينية في بلاده.



وحسب القناة (13) الإسرائيلية الخاصة، فإن مطلب ترامب جاء خلال لقائه نتنياهو بواشنطن في السادس والعشرين من مارس/آذار الماضي.



ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالبارزين (لم تسمهم) قولهم إن "ترامب أبلغ نتنياهو بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تتضرر، بسبب علاقات الأخيرة التجارية مع الصين".



وأشارت القناة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بحث القضية مع نتنياهو أيضا خلال لقائهما في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.



كما سبق وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نتنياهو مسألة الاستثمارات الصينية في إسرائيل عدة مرات منذ بداية العام، وفق ذات المصدر.



وحسب القناة، فإن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية أنه على وشك الموافقة على آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل.



وقال إنه "عقد اجتماعات لمجلس الوزراء حول هذه القضية، وتم تأجيل أية خطوة بشأنها بسبب الخلافات الداخلية مع وزارتي الخارجية والمالية في إسرائيل".



ووفق ذات المصدر، فإن ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو، أعرب عن قلقه إزاء اختراق الصين لإسرائيل، وخاصةً أن الأولى تقيم العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل ميناء حيفا الجديد (شمال)، إلى جانب قلق واشنطن من قيام شركات اتصالات صينية بالدخول في مناقصات لبناء شبكات خلوية في إسرائيل.



ووفقا للمصادر، فإن ترامب لم يقدم إنذارا نهائيا لنتنياهو ولم يهدده، لكنه طلب معرفة ما يجري، وأبلغه بشكل واضح أن التعاون الأمني قد يتضرر في حال لم يتم الحد من العلاقات مع الصين.



والعام الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن حجم التبادل التجاري بين تل أبيب وبكين بلغ أكثر من 11 مليار دولار.

