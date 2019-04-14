مقتل 7 أطفال جراء انفجار قذيفة هاون شرقي أفغانستان

14 أبريل 2019 - 10:30 م

قتل 7 أطفال، وأصيب 8 أشخاص بجروح، الأحد، جراء انفجار قذيفة هاون في ولاية لغمان، شرقي أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الولاية، أسد الله دولتزاي، في تصريحات صحفية، إن 7 أطفال قتلوا نتيجة انفجار قذيفة هاون في بلدة "مهترلام".



وأضاف أن 8 أشخاص أصيبوا في الانفجار وتم نقلهم إلى المشافي، مبينا أن حالتهم الصحية جيدة.

