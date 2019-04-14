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الزمالك يعبر حسنية أغادير ويتأهل لنصف نهائي "الكونفيدرالية"

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الزمالك
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تأهل فريق الزمالك المصري، الأحد، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
وتغلب الزمالك على ضيفه حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.
وجاء تأهل الزمالك لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي أحكم لاعبوه سيطرتهم على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف التقدم خاصة وأن المباراة مقامة على أرضه ووسط جمهوره.
قابله ميل أداء حسنية أغادير للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49 عن طريق إبراهيم حسن.
وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو الزمالك عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو حسنية أغادير من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل لينتهي اللقاء بفوز الزمالك. 

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