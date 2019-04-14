» "الزراعة" ترفع حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير

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عشرة كوينتيليون حشرة تحاصر الأرض
عشرة كوينتيليون حشرة تحاصر الأرض

المصريون ـ متابعات

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أكد د. محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الحشرة القاتلة التي ظهرت مؤخرا.
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه تم تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومكافحة الحشرة القاتلة، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمواجهة تلك الحشرة القاتلة بالمحاصيل الزراعية.
وأوضح أن الحشرة القاتلة لم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية حتى الآن، مشيرا إلى تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.


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