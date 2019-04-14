» شاهد: مصر تدخل موسوعة جينس بمحور روض الفرج

14 أبريل 2019 - 10:30 م

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر لشركة المقاولون العرب بقيادة المهندس محسن صلاح على الإنجاز الهندسي الذي تم في محور روض الفرج.



وأكد «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر ستدخل موسوعة جينس من خلال محور روض الفرج وهو الإنجاز الهندسي الذي تم خلال 3 سنوات.

