داعية سلفي يحذر السودانيين من «الإخوان» عقب عزل البشير

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وجه الداعية السلفي، حسين مطاوع، رسالة هامة إلى السودانيين عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير من حكم السودان، محذرًا إياهم من خطر جماعة "الإخوان المسلمين" في الخارج، قائلاً إنهم "يحرضون لأحداث وقيعة بين الشعب والجيش".

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "جماعة الإخوان وحلفائها تعيش على الفتن وخيانة الأوطان قائلاً: "خونة المهجر بدأوا في الصراخ والعويل، في البداية قالوا: تسقط بس، وبعد عزل البشير بدأ تحريضهم على الجيش السوداني لإحداث وقيعة بينه وبين الشعب لأنهم يقتاتون على ذلك، فالفوضى والخراب والفتن وخيانة الأوطان هي ما يعيشون عليها ويتكسبون منها".

ووجه مطاوع، "نداء إلى كل أبناء الشعب السوداني أن ينتبهوا للمؤامرات الخارجية التي تحاك بهم"، قائلًا: "فلينتبه أهلنا وإخواننا في السودان فالتحريض على الجيش والوقيعة بينه وبين الشعب سيكون على أشده الفترة القادمة، انتبهوا لهم لا تعطوهم الفرصة ولا تمكنوهم من تحقيق مآربهم، فهؤلاء مجموعة من الخونة والمرتزقة يعيشون على الفتن".

يذكر أن الجيش السوداني أعلن الخميس  الماضي عن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وحل جميع مؤسسات الدولة السودانية وتعطيل العمل بالدستورية، وتولي مجلس عسكري سوداني إدارة شئون السودان لمدة عامين لحين استقرار الأوضاع في البلاد ثم إجراء انتخابات رئاسية، وتسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة.


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