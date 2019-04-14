» انتحار عامل شنقًا داخل منزله.. تعرف على السبب

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انتحار

انتحار سائق

انتحار فى الغربية

انتحر سائق مغسلة سيارات، مقيم مركز كفر الزيات بالغربية، لمروره بأزمة نفسية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة صاحب مغسلة مشنوقا داخل منزله بكفر الزيات.

وتبين من تحريات ضباط المباحث، أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسيه، دفعته إلى الانتحار شنقا داخل منزله مستخدما حبل، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وإخطار نيابة كفر الزيات بالواقعة.


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