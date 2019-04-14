رد مُفحم من «صلاح» على هجوم جماهير«تشيلسي»

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صلاح

انتهز محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فرصة إحرازه هدفًا اليوم في شباك نادي تشيلسي، ليرد على جماهيره التي هاجمته بعنصرية واتهمته بالإرهاب.

واحتفل محمد صلاح بطريقة جديدة بهدفه ، حيث ذهب إلى جماهير ليفربول وضم كفيه على بعضهما وأسند قدمه اليمنى على اليسرى.

ويشبه هذا الاحتفال حركة تشير إلى لعبة ”ويجا“ وتعمل على السلام النفسي للإنسان، وعدم الالتفات إلى أي محاولة هجوم أو انتقاد.

واستعاد ليفربول صدارة جدول المسابقة بعدما فقدها لصالح مانشستر سيتي في وقت سابق اليوم، حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

ورفع صلاح رصيده إلى 19 هدفًا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.



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