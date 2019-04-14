» حبس مدير مدرسة سنتين ومعلم 6 سنوات

14 أبريل 2019 - 08:52 م

قضت محكمة جنح كفر الزيات بالغربية، اليوم بحس مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، وحبس وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وحبس مدرس التربية الرياضية 6 سنوات بكفالة 10 آلاف جنيه وبراءة المتهم الرابع فى واقعة مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسى إثر سقوطه فى بيارة صرف صحى داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد العبد بحضور محمد ابو الفتوح وكيل النيابة وامانه سر حامد غانم.

يذكر أن المستشار دكتور ياسر هندي المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، أحال المتهمين وهم كل من " أ. أ" مدير مدرسة بنوفر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، "م .ح" مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، "م .ش" المشرف العام بالمدرسة، "م .ع" معلم التربية الرياضية بالمدرسة، محبوسين، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح مركز كفر الزيات.

كان محافظ الغربية، قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.