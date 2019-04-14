  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم
الطالب

الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

علاء الأسواني

مذيع الجزيرة يُحرج«الأسواني» والأخير: «بلوك»

صلاح يحتفل بالهدف

شاهد.. هدف عالمي لـ «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي

ارشيفية

غدًا.. تراجع فى درجات الحرارة وتوقع سقوط أمطار

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

تغييرات مفاجئة.. ننشر نص التعديلات الدستورية في شكلها النهائي

بالفيديو.. فتاة سعودية تضرب متحرشاً

بعد 6 أشهر.. السعودية تكشف مصير الفتاة الهاربة

الكويت

ماذا يفعل رئيس «الفيفا» فجرًا في الكويت؟.. للأمر علاقة بقطر وإسرائيل

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

عمالة مصرية

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

البشير

شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

بالفيديو..

الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

آخر الأخبار

الطالب
الطالب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«الحضري» يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في القرعة

#

مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

#

مفاجأة مدوية فى واقعة سرقة مسنة داخل مسجد الإسكندرية

#

جامعة الأزهر تفجر مفاجأة عن إرهابي «الدرب الأحمر»

فضيحة

طالب

الأزهر

كلية التربية

في أول تعليق له بعد أن أثارت واقعة إجباره على خلع ملابسه الداخلية بقاعة الكلية بجامعة الأزهر، كشف "كريم" طالب بكلية التربية بجامعة الأزهر تفاصيل إجبار أستاذ الجامعة له على فعلته.

وقال “كريم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المٌذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن الدكتور قال له “لو ما قلعتش هرفدك وطلب منه الكارنيه”، لافتًا إلى أنه أصر على الرفض فتوجه إلى باقي الطلاب وقال “مَن لديه الجرأة على خلع البنطلون؟”.

وقال: "الدكتور طلعني وأنا مكنتش أعرف أيه المطلوب مني، وأما عرفت امتنعت ومقدرش أتكلم مع الدكتور وقالي هات الكارنيه بتاعك علشان هرفدك، وأما رفضت قال مين عنده الجرأة إنه يخلع بنطلونه».

وتابع: «وهو لما أحب أوصل رسالة لطالب لازم أهينه يعني»

وكان أحد الطلاب قد تقدم للأستاذ وخلع ملابسه جميعها بالفعل، ثم طالب الأستاذ بتنفيذ وعده وهو حصوله على امتياز في المادة، غير أن الأستاذ الجامعي تهرب منه زاعمًا أنه كان يختبر “حياء” الطلاب.

وأوقفت جامعة الأزهر، الأستاذ، وأحالته إلى التحقيق، ثم قررت حرمانه من التدريس مع إيقاف راتبه ومعاشه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام حسنية أغادير
» "المركزى" السودانى يجمد أرصدة وحدات حكومية
» ماذا قال «علاء مبارك» عن هدف «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي؟
» مقتل "الوالي" العسكري لداعش شرقي العراق
» قرار عسكرى بشأن مجندات الجيش الإسرائيلى
» المعارضة السودانية تطالب بـ10 خطوات عاجلة
» السعودية تخصص 121 مليارا للسياحة الداخلية
» خامنئي يحث العراق على سرعة إخراج القوات الأمريكية
» الكويت.. الإعدام لإيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة
» 1945شركة أردنية تستثمر 600 مليون دولار بمصر
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول